اليوم السابع
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محافظ الجيزة: توزيع 1093 حقيبة أدوية على المخالطين لمصابى كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:12 م
محافظ الجيزة: توزيع 1093 حقيبة أدوية على المخالطين لمصابى كورونا فرق توزيع الحقائب العلاجية على المصابين بالمنازل
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن توزيع 1093 حقيبة تحوى الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم وذلك من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة أو الوحدات والمراكز الصحية وذلك وفقاً للبروتوكول العلاجى الذى تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حالة .
 
وأضاف محافظ الجيزة أنه تم التوزيع من خلال 201 مركزا ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عربات قوافل طبية متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة وذلك بطاقة تشغيل 100%.
 
وأوضح راشد أن جميع الفرق بدأت بالانتشار فى جميع القرى والنجوع والشوارع بالمحافظة منذ الاسبوع الماضي بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص وذلك من قبل مديرية الشئون الصحية وبها بيان توضيحى بإرشادات الاستخدام وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما تم تقديم التوعية للحالات التى تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الاستخدام، وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلى، وطرق الحماية للمخالطين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.
 
وأكد محافظ الجيزة علي الاستمرار في توزيع الحقائب والمستلزمات الوقائية بالمجان علي المواطنين مع التواصل الدوري مع الحالات والمخالطين للاطمئنان علي سلامتهم  والتدخل الفورى فى حالة الاحتياج للرعاية الصحية تحت الإشراف الطبى.
 
 
 
 وفى السياق وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ كافه الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى كما شدد راشد على التأكد من ارتداء جميع المواطنين المترددين على مقار الصرف للكمامات حفاظاً على سلامتهم ولمجابهة فيروس كورونا .
 
فرق توزيع الحقائب العلاجية على المصابين بالمنازل (2)
فرق توزيع الحقائب العلاجية على المصابين بالمنازل 

فرق توزيع الحقائب العلاجية على المصابين بالمنازل (3)
فرق توزيع الحقائب العلاجية على المصابين بالمنازل 

فرق توزيع الحقائب العلاجية على المصابين بالمنازل (4)
فرق توزيع الحقائب العلاجية على المصابين بالمنازل 

فرق توزيع الحقائب العلاجية على المصابين بالمنازل (1)
فرق توزيع الحقائب العلاجية على المصابين بالمنازل 

 


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