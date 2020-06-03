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محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:44 ص
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09% اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى لهذا العام 2019/2020، وبلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة بمختلف الإدارات الثمانية، 99.09% .

وكان الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد قام بعرض النتيجة على محافظ الإسماعيلية لاعتمادها رسميًا وإعلانها، مشيرًا إلى أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 33103 طالبًا وطالبة حضر منهم 22892 طالبًا وحققت إدارة فايد أعلي نسبة نجاح بنسبة 99.75 %.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة لما حققوه من انجازات وارتفاع النسبة العامة للنجاح، واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، أثناء استلام أبحاث الطلاب، كما قدم المحافظة التهنئة بالنجاح لجميع الطلاب متمنيًا المزيد من التقدم والنجاح للجميع.

 


نتيجه الشهاده الاعداديه بالاسماعيليه

رابط نتيجه الشهادة الاعداديه بالاسماعيليه

نتيجه الشهادة الاعداديه

رابط نتيجه الشهاده الاعداديه

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