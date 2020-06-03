اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:37 م
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محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.3٪

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:44 م
محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.3٪ المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
الأقصر - أحمد مرعى

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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، اليوم الاربعاء نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 99.32% .

وأوضح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فى بيان صحفي، أن عدد الذين تقدموا بابحاث الشهادة الاعدادية 15738 طالب وطالبة وتخلف منهم  107 طالب  وطالبة وبلغ عدد الناجحين 15631 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.32%. 
ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم ، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر .
كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات بالتهنئة مؤكدا انه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب والطالبات الذين تقدموا بعذر عن عدم دخول امتحانات الدور الاول للشهادة الاعدادية وسيتم عقد هذا الامتحان عقب امتحانات الثانوية العامة .
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