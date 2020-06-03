محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.3٪

وأوضح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فى بيان صحفي، أن عدد الذين تقدموا بابحاث الشهادة الاعدادية 15738 طالب وطالبة وتخلف منهم 107 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 15631 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.32%.

ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم ، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر .

كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات بالتهنئة مؤكدا انه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب والطالبات الذين تقدموا بعذر عن عدم دخول امتحانات الدور الاول للشهادة الاعدادية وسيتم عقد هذا الامتحان عقب امتحانات الثانوية العامة .

الاقصر، الشهادة الاعدادية، اخبار الاقصر؛ وزارة التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الإعدادية، تعليم الاقصر، اخبار المحافظات