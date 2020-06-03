محافظ أسوان: توفير 200 ألف كمامة وطرحها بسعر المصنع فى الصيدليات

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة ، لشراء 200 ألف كمامة كمرحلة أولى ، مناصفة بينهما لبيعها فى الصيدليات بنفس سعر المصنع ، نظراً لتعدد شكاوى ومطالب المواطنين من وجود نقص فى كميات الكمامات وبيعها من بعض ضعاف النفوس بأسعار مغالى فيها .

وأضاف محافظ أسوان ، فى بيان صحفى ، أنه تم وصول الدفعة الأولى بأجمالى 25 ألف كمامة ، من النوع الجيد ، والتى ستطرح بالصيدليات الملتزمة والمحددة من قبل نقابة الصيادلة بجميع المراكز والمدن ، لافتاً إلى أنه سيتوالى وصول باقى الدفعات تباعاً وسيكون الشراء مستمر لضمان الإستدامة ، حتى يتم الإنتهاء من مواجهة جائحة فيروس كورونا ، وطبقاً للإحتياجات الجماهيرية لمنع أى محاولات لخلق سوق سوداء من عديمى الضمير .

وكشف اللواء أشرف عطية ، عن أنه سيتم بالتوازى توزيع كميات الكمامات التى سيتبرع بها رجال الأعمال والمستثمرين مجاناً على المواطنين داخل القرى والمدن ، سواء بمواقف سيارات السرفيس أو الكمائن الشرطية ، أوالمنشآت والمصالح الحكومية ، تحت إدارة المرور ومندوبين من المحافظة بما يضمن توزيعها بآلية محكمة ووصولها لأكبر شريحة من الجمهور .