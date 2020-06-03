اليوم السابع
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محافظة قنا: تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:25 م
محافظة قنا: تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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قامت اللجنة المشكلة بقرار من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا رقم 230 لسنة 2020 بالمرور على مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بمدينة قنا ، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج ومتابعة صرفها من المخازن للمرضى والتأكد من صرف المستلزمات للأطباء والتمريض والتأكد من استقبال المرضى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مسئول فى حالة عدم استقبال المرضى.

وقال محافظ قنا ، أن اللجنة تقوم بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى أصدر تعليماته بالمرور اليومى على جميع المستشفيات التى تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة لتكون مستشفى عزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية  .
 
ورصد تقرير اللجنة توافر كافة المستلزمات الوقائية والعلاجية بالإضافة الر رصد تغيب عدد من افراد الاطقم الطبية والتمريض وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد المتغيبين عن العمل خاصة فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

فى سياق أخر قام نائب محافظ قنا لليوم الثانى بإستمرار جولاته وزياراته الميدانية للمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد ، حيث قام بتفقد مستشفى فرشوط المركزى لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى ، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية .
 
وأشار الى انتظام سير العمل وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية ومكافحة العدوى بمستشفى فرشوط المركزى والتى تم اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب استمرارها فى تقديم خدمات الغسيل الكلوى وخدمة الاستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى ، وقدم نائب المحافظ شكره وتقديره للفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبى بالمستشفى .
 
وتابع نائب المحافظ جولته بمدينة فرشوط بتفقد الوحدة الصحية بقرية كوم البيجة والتى تعمل بنظام ال24 ساعة للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة كما أطمئن على توافر المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى ، وأكد نائب المحافظ حرص المحافظة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


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