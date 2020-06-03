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محافظة المنيا تخصص خطوطا ساخنة لتلقى الشكاوى عن فيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:59 م
محافظة المنيا تخصص خطوطا ساخنة لتلقى الشكاوى عن فيروس كورونا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت محافظة المنيا، عن تخصيص ارقام خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات  المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أعلنت المحافظة عن خطوط ساخنة داخل المحافظة وهى 0862342200 و 0862320001، بالإضافة إلى رقم 114 ورقم خدمة المواطنين 01100585052 هذا إلى جانب البوابة الاليكترونية لرئاسة مجلس الوزراء وكذلك الخطوط الساخنة التابعه لها .

ومن ناحية أخرى، قرر اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا إعادة تشكيل لجنة إدارة ازمة فيروس كورونا لتكون تحت رئاسته وعضوية نائب المحافظ والمستشار العسكرى وممثل عن مديرية الأمن والأمن الوطنى والتموين والتضامن ومديرية الصحة والجامعة وغيرها من الجهات.
 
واضاف المحافظ أن مهمة اللجنة  تتمثل فى التأكد من توافر الخدمات الطبية والادوية  بالمستشفيات ، والتأكد من صرف الأدوية ومستلزمات الوقاية للاطقم الطبية توافرها بالمخازن وانتظام عملية الصرف وتواجد مسئول المخازن على مدار اليوم، كذلك التأكد من انتظام حضور الاطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية  وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمواطنين ، وأكد المحافظ أنه فى حال عدم انتظام حضور الاطقم الطبيه ورفضهم أداء عملهم فى مستشفيات العزل يتم اخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم قانونا .
 
ولفت إلى أهمية التأكد من تنفيذ بروتوكول الصحة فيما يتعلق بعلاج حالات المخالطين وذلك من خلال صرف حقائب العلاج للمستشفيات والوحدات الصحية أو توصيل تلك الحقائب للمنازل .
 
وأكد المحافظ على تخصيص وتفعيل خط ساخن للرد على جميع استفسارات المواطنين والاقلاع عن حالات الإصابة والاشتباه طوال 24 ساعة 
 
كما أكد المحافظ على متابعة الحصر اليومى لحجم مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ومدى كفايتها والتى لا تقل باى حال من الأحوال عن اسبوع ، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ القرار الصادر.
 
 


 

 


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