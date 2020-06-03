اليوم السابع
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مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 47 درجة ماجستير

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:56 ص
مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 47 درجة ماجستير الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على منح 47 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة.

وصرح الدكتور احمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن درجات الماجستير شملت 13 درجة بكلية الطب، و8 درجات بكلية الزراعة، و5 درجات بكلٍ من كليتي الآداب والخدمة الاجتماعية، و3 درجات بكلٍ من كليات الصيدلة والطب البيطري والتربية، ودرجتين بكلٍ من كليات الهندسة والتربية النوعية والتمريض، ودرجة واحدة بكلية العلوم بالجامعة.

 

كما وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 10 من المدرسين الجدد في كليات الطب والطب البيطري والتجارة والآداب والحقوق ومعهد جنوب مصر للأورام .

حيث نصت القرارات على تعيين 3 مدرسين بكلية الطب و هم كلٌ من الدكتورة مروة محمد محمود حمدي بقسم طب الأطفال، والدكتورة غادة السيد محمد عبد الله بقسم الأمراض الباطنة، والدكتورة رضوة علي محمد عبد الوهاب بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، وفي كلية الآداب تمّ تعيين الدكتورة فايزة علي محمد بقسم علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع الصناعي، والدكتورة نسمة عصمت محمد بقسم علم النفس تخصص علم النفس الاجتماعي، والدكتورة ريهام رمضان سيد رفاعي بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات تخصص" تكنولوجيا المعلومات" .

كما شملت القرارات في كلية الطب البيطري تعيين الدكتورة شيماء يوسف السيد بقسم الميكروبيولوجيا تخصص" الميكروبيولوجيا والمناعة"، وفي كلية التجارة تعيين الدكتورة هديل أحمد إبراهيم بقسم العلوم السياسية , أما في كلية الحقوق تضمنت القرارات تعيين الدكتور عبد الغفار أبو العيون جابر بقسم القانون المدني تخصص "قانون مدني"، بينما في معهد جنوب مصر للأورام، فقد تمّت الموافقة علي تعيين الدكتور محمود جمال أمين طاهر بقسم باثولوجيا الأورام .


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