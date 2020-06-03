اليوم السابع
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مجلس الدولة يحظر مخاطبة أى جهة خارجه إلا من خلال إدارة المجلس ويأمر بغلق جروبات الأعضاء

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:17 م
مجلس الدولة يحظر مخاطبة أى جهة خارجه إلا من خلال إدارة المجلس ويأمر بغلق جروبات الأعضاء المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
كتب : أحمد عبد الهادى

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قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بوضع العديد من القواعد التى تتفق والتقاليد القضائية الأصيلة بإلزام جميع السادة أعضاء مجلس الدولة الذين أنشأوا جروبات أو مواقع أو غيرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعى غلقها فوراً مع استثناء جروبات العمل القضائى داخال المحاكم والدوائر والمغلقة على أعضائها فقط .

وذكر مصدر مسئول بالمجلس أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قد أكد على أنه لا يجوز مخاطبة أى جهة خارج مجلس الدولة بخصوص أى أمر يتعلق بالسادة الأعضاء أو بأمور العمل فى المجلس أو أى أمر عام أخر إلا من خلال إدارة المجلس وتستثنى من ذلك الطلبات الخاصة بالعضو.
 
كما أكد المجلس على أن أى اقتراحات أو اعتراضات بشأن نظام العمل أو الإدارة لا يجوز تناولها على وسائل التواصل الاجتماعى وإنما تقدم مباشرة من العضو نفسه أو عن طريق رئاسته إلى إدارة المجلس , فضلا عن أن المجلس قد أكد على تطبيق قرارات حظر الظهور الإعلامى وهى القاعدة التى توارث عليها المجلس وفقا للقيم والتقاليد القضائية العريقة .

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