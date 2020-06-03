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مجلس الأمن القومى الأمريكى: الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرات إيرانية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:41 م
مجلس الأمن القومى الأمريكى: الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرات إيرانية الحوثيون
كتب محمد جمال

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وجه مجلس الأمن القومى الأمريكى اتهاما صريحا للحوثيين، بالاستمرار فى مهاجمة السعودية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، كما اتهم المجلس الأمريكى الحوثيين، بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب اليمنى.

وأعلنت الأمم المتحدة، نجاح مؤتمر مانحى اليمن الذى عقد فى السعودية، فى جمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية.

وتقدمت المفوضية الأوروبية سابقا بتمويل بلغت قيمته 70 مليون يورو فى اليمن، حيث يهدد وباء كورونا بتفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية فى العالم.

وسيتم تخصيص ما يزيد عن 40 مليون يورو من هذه الحزمة، لمكافح تفشى الفيروس فى البلاد.

ويقدم الاتحاد الأوروبى مساعدات حيوية مثل الغذاء والتغذية والمياه والمأوى ومستلزمات النظافة لملايين اليمنيين.

 


الحوثيون

السعودية

إيران

طائرات إيرانية

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