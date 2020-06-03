مجلة طبية تحذر من دقة دراسة أثبتت أن الكلوروكين يعرض مرضى كورونا للوفاة

كتبت فاطمة خليل

بعد أن قام محررو مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية بنشر دراسة ضخمة حول استخدام الأدوية المضادة للملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوروكين في علاج مرضى فيروس كورونا في المستشفى وأنها لم تساعد المرضى وارتبطت بمضاعفات القلب وزيادة خطر الوفاة، حذرت المجلة أمس الثلاثاء وعبرت عن قلقها من أسئلة علمية خطيرة أثارها العلماء حول البيانات المدرجة في الدراسة وكيفية تحليلها.





ووفقا لموقع "إنسايدر" ففي مايو الماضى، نشرت مجلة The Lancet دراسة ضخمة خلصت إلى أن علاج الكلوروكين لم يساعد المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا الجديد وبدلاً من ذلك كانت مرتبطة بمضاعفات القلب وزيادة خطر الموت.

ونظر التحليل في نتائج المستشفى لـ 96،032 مريضاً في المستشفى، حصل 14،888 منهم على شكل من أشكال العلاج المضاد للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين على مدى أربعة أشهر.

جاء المرضى من 671 مستشفى من 6 قارات، وقاد الدراسة باحثون في مستشفى بريجهام للنساء في بوسطن.

وكانت أكبر دراسة من نوعها لمرضى كورونا، لكن بعد وقت قصير من نشر البيانات، أوقفت منظمة الصحة العالمية هيدروكسي كلوروكوين من التجربة التي كانت تجرى لإيجاد علاجات كورونا.

وفي الأسابيع التي أعقبت نشر الدراسة، أثار العلماء أسئلة حول التحليل الإحصائي لصحة الدراسة وتكامل البيانات، التي تحتفظ بها شركة أمريكية تدعى Surgisphere.

وكتب محررو مجلة لانسيت أمس الثلاثاء "على الرغم من إجراء مراجعة مستقلة لمصدر البيانات وصلاحيتها بتكليف من المؤلفين غير المنتمين إلى شركة Surgisphere لا يزال جارياً، مع توقع النتائج قريبًا جدًا، فإننا نصدر تعبيرًا عن القلق لتنبيه القراء إلى حقيقة أن الأسئلة العلمية الجادة مثارة حول هذه الدراسة."وقد تم تصحيح الدراسة في 29 مايو، على الرغم من أن استنتاجاتها ظلت دون تغيير.

فحصت الدراسة القائمة على الملاحظة التي نُشرت في مايو نتائج المرضى الذين عولجوا باستخدام هيدروكسي كلوروكين، وهيدروكسي كلوروكوين ومضاد حيوي من الماكروليد، أو الكلوروكين، أو الكلوروكين ومضاد حيوي من الماكروليد.

والماكروليدات هي نوع من المضادات الحيوية التي تحتوي على أزيثروميسين.

ولم يستطع المؤلفون العثور على فائدة في أولئك الذين تلقوا العلاجات مقارنة مع أولئك الذين لم يتلقوا أيًا من هذه المجموعات، وبدلاً من ذلك ، وجدت الدراسة تواترًا متزايدًا في ضربات القلب غير الطبيعية لدى أولئك الذين تلقوا الأدوية. كان أولئك الذين تلقوا الأدوية أكثر عرضة للوفاة مقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوا الأدوية.