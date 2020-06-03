اليوم السابع
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خالد صلاح
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متعاملون: سوريا تطرح مناقصة مجددا لشراء 50 ألف طن من فول الصويا و الذرة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:44 ص
متعاملون: سوريا تطرح مناقصة مجددا لشراء 50 ألف طن من فول الصويا و الذرة فول الصويا
رويترز

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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية طرحت مناقصة دولية جديدة، لشراء 50 ألف طن من فول الصويا وكمية مماثلة من الذرة، وأضافوا أن المناقصة تُغلق فى 24 يونيو.
 
وأُغلقت مناقصتان سابقتان، لشراء 50 ألف طن من فول الصويا، و50 ألف طن من الذرة، فى 12 و24 مايو، وقال متعاملون إنهم يعتقدون أنه لم تُنفذ عمليات شراء.
 
وتطلب المناقصة ذرة صفراء، ويتعين تقديم العروض باليورو.
 
وتطلب المناقصة، تسليم فول الصويا والذرة فى غضون أربعة أشهر من تأكيد عقد التوريد أو عقب فتح خطاب الائتمان للشراء.
 

سوريا

فول الصويا

التجاره السوريه

اوروبا

الذره

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