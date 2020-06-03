متطوعون يقومون بتوزيع كمامات وأدوات وقاية على المتظاهرين فى واشنطن

كتب أحمد عرفة

قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها، إن متطوعين يقومون بتوزيع كمامات وأدوات وقاية على المتظاهرين في واشنطن. وكانت شرطة نيويورك الأمريكية أعلنت عن اعتقالها نحو 700 شخص لمشاركتهم فى الاحتجاجات الليلة الماضية، فيما قررت سلطات المدينة تمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع.

وقالت قيادة شرطة نيويورك، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة، في بيان لها نشره موقع روسيا اليوم، إن عناصرها اعتقلوا نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي جرت في المدينة الليلة الماضية انتهاكا لنظام حظر التجوال.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم حتى الآن منذ بداية الاحتجاجات في نيويورك منذ 5 أيام بلغ حوالي 2000. كما ذكرت أن 6 من عناصرها على الأقل أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات مع المحتجين، الذين خربوا، حسب البيان، 6 سيارات تابعة للشرطة. وقالت قيادة شرطة نيويورك إن 40 من عناصرها أصيبوا بشكل عام جراء أعمال الشغب التي شهدتها المدينة في هذه الفترة.

وفي غضون ذلك، أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، في مؤتمر صحفي، تمديد ساعات حظر التجول ليستغرق اعتبارا من اليوم من الساعة 20:00 إلى الساعة 05:00، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون ساريا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتعهد دي بلاسيو بـ"اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء الاضطرابات في المدينة"، إلا أنه أكد رفضه إدخال قوات من الحرس الوطني إلى نيويورك، رغم الانتقادات التي يواجهها بسبب هذا القرار.

وتشهد عشرات المدن الأمريكية احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية مترافقة بأعمال عنف أشعلها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.