رويترز

سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الأربعاء، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 7970 حالة. ولم تسجل وزارة الصحة أي حالات وفاة جديدة لتبقى الوفيات عند 115 حالة.

وكانت ماليزيا سجلت أمس 20 إصابة بكورونا.

وكانت قد نصحت الحكومة الماليزية رعاياها المتواجدين فى الولايات المتحدة الأمريكية بتجنب أماكن الاحتجاج والامتثال لحظر التجول المفروض فى تلك البلاد، بعد خروج آلاف الأمريكيين إلى الشوارع، جراء مقتل المواطن جورج فلويد أثناء اعتقاله من قبل الشرطة، وحث وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، المواطنين الماليزيين هناك على تسجيل أسمائهم بأسرع وقت ممكن في أقرب السفارات الماليزية؛ لضمان الحصول على المساعدات إذا لزم الأمر، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما).