اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشر: انحسار التراجع الاقتصادى فى منطقة اليورو بمايو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:08 ص
مؤشر: انحسار التراجع الاقتصادى فى منطقة اليورو بمايو منطقة اليورو - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن شركات منطقة اليورو عانت من انكماش مدمر للأنشطة في مايو ورغم أن ثمة دلائل على اجتياز أسوأ فترة إلا أن العودة للنمو قد تستغرق شهورا.

وبدأت الدول في المنطقة ترفع إجراءات العزل العام الصارمة التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا. وأصاب الفيروس نحو 6.4 مليون شخص وأودى بحياة ما يزيد عن 379 ألفا.

لكن القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات رسم صورة قاتمة مع الاستمرار في تشجيع المواطنين، والكثير منهم يواجه تهديدا لدخولهم وصحتهم، على البقاء في منازلهم وإغلاق الكثير من الأنشطة.

وعلى الرغم من أن المؤشر الرئيسي للمسح قفز إلى 31.9 من 13.6 في أبريل وهي القراءة الأقل منذ بدء المسح في منتصف عام 1998، إلا أن القراءة تظل أقل بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو الانكماش. وكانت التقديرات الأولية عند 30.5.

وأظهر المؤشر الخاص بالتوظيف أن الشركات تقلص الوظائف بوتيرة قريبة للمستوى القياسي مسجلا 37.8 مقارنة مع مستوى أبريل عند 33.4.

وتعافى المؤشر الرئيسي لقطاع الخدمات المهيمن على التكتل إلى 30.5 من المستوى القياسي المتدني في أبريل عند 12.0 ولكنه يظل منخفضا كثيرا عن مستوى التعادل. وكانت القراءة الأولية 28.7.

 


منطقة اليورو

اقتصاد منطقة اليورو

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة