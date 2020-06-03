اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:12 م
خالد صلاح
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مؤسسة ماركت: قطاع الخدمات فى فرنسا ارتفع أكثر من المتوقع

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:19 م
مؤسسة ماركت: قطاع الخدمات فى فرنسا ارتفع أكثر من المتوقع وزير المالية الفرنسى
كتب : أحمد علوى

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أظهر تقرير شهري صدر اليوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات فى فرنسا تحسن أكثر مما كان يعتقد في مايو، حيث بدأت البلاد في الخروج من الحجر الصحى المفروض منذ مارس بسبب فيروس كورونا، على الرغم من أنه ظل مستقرًا عند مستويات منخفضة.

وقالت مؤسسة ماركيت الاقتصادية، إن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع ارتفع إلى 31.1 من مستوى قياسي منخفض بلغ 10.2 في أبريل، عندما كانت فرنسا في أعماق الإغلاق.

ساعد التحسن في الخدمات على رفع مؤشر مديري المشتريات بشكل عام، بما في ذلك البيانات المنشورة بالفعل من قطاع التصنيع. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 32.1 من 11.1 ، متجاوزًا 30.5 الذي تم الإبلاغ عنه في البداية.

ودخلت فرنسا التي سجلت فرنسا أكثر من 29 ألف حالة وفاة جراء كورونا، مرحلة جديدة الثلاثاء من خطة رفع الحجر مع إزالة الحظر على التنقل على مسافة أكثر من مئة كيلومتر من منازلهم، وسط ترقب سكان المدن الكبرى الذين يعتزمون الاستفادة من الأمر للخروج من جديد لحياتهم الطبيعة.

ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية، فبعد إعادة فتح المنتزهات والحدائق في فرنسا، فأصبح بإمكان الشواطئ والمتاحف والنصب وحدائق الحيوانات والمسارح، استقبال الزوار والرواد من جديد مع احترام بعض قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.

وتعمل المقاهي والحانات والمطاعم الفرنسية بشكل نشط منذ عدة أيام استعدادا لإعادة فتح أبوابها بعد نكبة الإغلاق على مدى شهرين، كما باشرت مواقع سياحية كبرى في أوروبا استقبال الجمهوررغم ان هناك تدابير صحية وقيود مفروضة على السفر لا تزال تحول دون إقبال حاشد عليها.

وبحسب استطلاع أجرته هذه الهيئة فإن حوالى 17% من أصحاب المطاعم أكدوا أنهم غير قادرين على إعادة فتح مؤسساتهم. وقرر البعض الإنتظار حتى سبتمبر.

وستفتح مجددا المدارس في فرنسا وكذلك المدارس في الدوائر المصنفة خضراء ولكن تدريجا.

وبالنسبة للخبراء فإن المرحلة الثانية من تخفيف العزل لا تعني عدم التيقظ.

 


فرنسا

الخدمات فى فرنسا

كورونا

اخبار العالم

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