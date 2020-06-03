لطلاب الثانوية العامة.. شاهد مواعيد مراجعات المقررات بمنصة البث المباشر

محمود طه حسين

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة البث المباشر لمراجعة مناهج ومقررات طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات المقرر لها 21 يونيو الجارى، حيث أتاحت الوزارة للطلاب مراجعة الدروس من خلال مشاهد الفيديوهات التى يقدمها مجموعة من معلمى الوزارة المتخصصين أصحاب الخبرات فى مجال تخصصاتهم.



وأكدت الوزارة أن الدخول على منصة البث المباشر مجانا لجميع الطلاب، ويمكن للطلاب الدخول والمتابعة من خلال التليفون المحمول أو التابلت أو جهاز كمبيوتر على المادة التى يرغب فيها.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نفى للمرة الثانية كل ما يتم تداوله بخصوص "الثانوية العامة" بشأن تغيير مواعيد بدء الامتحانات قائلاً: بخلاف القنوات الرسمية لا أساس له من الصحة ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له علي الإطلاق.





وأكد وزير التربية والتعليم: تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 القادم بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين.



واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وشدد الوزير على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مستوى أسئلة الثانوية العام سيكون فى مستوى الطالب المتوسط، على غرار السنوات الماضية، مشددة على أن الأسئلة فقط ستكون فى المنهج المقرر حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة ولن تأتى أسئلة فى الامتحانات فى مقررات ما بعد 15 مارس.











