لجنة من محافظة أسوان تتفقد أماكن العزل للتأكد من توفيرها الخدمة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

واصلت لجنة محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، المتابعة الميدانية لليوم الثانى للاطمئنان على جاهزية مستشفيات الفرز والعزل في التعامل السريع مع حالات المصابين بفيروس كورونا طبقاً للتوجيهات الحكومية .

ترأس اللجنة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، علاوة على ممثلى الجهات الأمنية والرقابية بالمرور على مستشفيات الصدر والحميات والمدينة الشبابية.

وتفقدت اللجنة المخازن والصيدليات وغرف عزل المرضى للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المطهرة بالكميات المطلوبة، بجانب مراجعة آلية العمل بها أثناء تقديم العلاج المقرر وفقاً للبرتوكول الذى وضعته وزارة الصحة وحسب طبيعة كل حالة مرضية، مع مراعاة الأصابة بأمراض أخرى مزمنة أو نقص المناعة وغيرها من أجل ضمان تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى لمرضى فيروس كورونا.

كما تفقدت لجنة المحافظة إجراءات تأمين ومكافحة العدوى داخل المدينة الشبابية والتى تضم حالياً 84 حالة معظمهم حالاتهم مستقرة بعد إنتهاء فترة العزل الطبى لهم ، والبعض منهم إيجابى ويتلقون كورسات العلاج المقررة لهم.

وأكدت اللجنة أثناء مرورها بمستشفيات الصدر والحميات على أهمية الإلتزام بحسن المعاملة والنظافة العامة وإجراءات مكافحة العدوى لحماية المرضى والأطقم الطبية والعاملة الفنية والإدارية.

وأثناء مرور اللجنة تم التشديد على سرعة توفير مخارج شبكات الغاز بكميات تغطى الإحتياجات المستقبلية لتوفير الأوكسجين المطلوب للحالات الحرجة بعد تدخل مديرية الصحة لدى الشركة الموردة وخاصة أن مستشفيات الصدر والحميات تضم حالياً 34 حالة منها 14 إصابة إيجابية و20 حالة اشتباه وفى انتظار نتائج التحاليل.

وفى نهاية زيارة اللجنة لهذه المواقع الصحية أشادت بالجيش الأبيض من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين ، و أيضا العاملين الإداريين والفنيين والذين يؤدون رسالتهم وواجبهم الوطنى والإنسانى بكل إخلاص وتفانى لمواجهة إنتشار العدوى والقضاء عليها.