اليوم السابع
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كيف أصبحت خلايا سمك الحبار وسيلة مهمة لمساعدة الأطباء فى العمليات الجراحة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:30 م
كيف أصبحت خلايا سمك الحبار وسيلة مهمة لمساعدة الأطباء فى العمليات الجراحة خلايا الجسم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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قام باحثون من جامعة كاليفورنيا إيرفين في الولايات المتحدة بحصد مجموعة من البروتينات المتغيرة اللون  الموجودة فى الحبار المعروف باسم Doryteuthis opalescens ، والذى يستخدمها الحبار ليكون غير مرئى للحيوانات المفترسة كنوع من التمويه ، وحقنها في خلايا الكلى البشرية، وأدى ذلك إلى أن تصبح الخلايا البشرية شفافة جزئيًا

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، قال باحثون إن هذه التقنية يمكن أن يستخدمها العلماء للحصول على رؤية أوضح للعمليات داخل الخلايا والأنسجة الحية، وكتب الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Communications ، أنهم "استلهموا الفكرة من هياكل ووظائف جلد الحبار ثم قاموا بتصميم وهندسة خلايا بشرية باستخدام بروتينات الانعكاس ، مما أدى إلى "إمكانات تغيير الشفافية وتشتت الضوء القابلة للضبط".

وتعتبر رأسيات الأرجل مجموعة من الحيوانات بما في ذلك الحبار والأخطبوط ، قادرة على التحكم في مظهر جلدها حسب الرغبة، ولديهم طبقات جلد متخصصة تتحكم في لونها وشفافيتهاتسمى هذه بالكروماتوفور والليوكوفور على التوالي، وكلاهما يقع بين العضلات والطبقة العليا من الجلد.

وفي leucophores هناك العديد من البروتينات ، بما في ذلك واحد يسمى انعكاس A1 ، والذي يغير مقدار الضوء المنعكس وينتقل عبر الخلية، يمكن للحبار تنشيط هذه الخلايا حسب الرغبة ، من خلال إعادة ترتيب بروتينات الانعكاس إما لعكس أو نقل الضوءإذا تم نقل الضوء بالكامل ، يظهر شفافًا

كما يحتوي Doryteuthis opalescens على شريط على رأسه يتحول إلى اللون الأبيض ، من شفاف ، عندما يتم تنشيط هذه البروتينات، وقام العلماء بإدخال هذه البروتينات في خلايا الكلى الجنينية واستخدموا تركيزات الملح لتحفيزها، بعد ذلك يغير ترتيب البروتينات ويغير مقدار الضوء المنتشر ويجعل الخلايا أكثر شفافية.  

 


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