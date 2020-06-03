اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها لاستمرار اليابان فرض قيود على التجارة الثنائية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:24 م
كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها لاستمرار اليابان فرض قيود على التجارة الثنائية وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا عن "أسفها العميق" حيال قرار اليابان باستمرار فرض قيود التصدير على صادراتها لكوريا الجنوبية، بسبب نزاع البلدين بشأن مسألة العمل القسرى إبان زمن الحرب ، جاء ذلك (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) خلال محادثة هاتفية أجرتها كانج مع نظيرها الياباني موتيجي توشيميتسو بعد يوم من اتخاذ سول قرار برفع الأمر أمام منظمة التجارة العالمية.

وأعربت كانج عن "أسفها العميق" لأن اليابان رفضت رفع القيود حتى بعد أن حلت سول جميع العقبات التي أشارت إليها اليابان باعتبارها الأسباب التي دفعتها لفرض القيود...وفقا لما أفاد به مكتب كانج.
 

وكانت وزارة التجارة الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس الثلاثاء اعتزامها استئناف خطوات حل النزاع من خلال منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها طوكيو منذ يوليو الماضي على صادراتها لكوريا من 3 مواد أساسية للتصنيع، الأمر الذي ينظر إليه باعتباره يهدف لإلحاق الضرر بصناعة التكنولوجيا في كوريا.
 

وتضررت العلاقات بين البلدين بشدة منذ أن قررت اليابان فرض قيود التصدير، القرار الذي ينظر إليه كانتقام ضد حكم محكمة كورية عليا في 2018 على شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في وقت الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.
وردت سول على طوكيو برفع شكوى لمنظمة التجارة العالمية حول قيود التصدير ولكنها أوقفت الدعوى بعد أن اتفق الطرفان على حل النزاع عبر القنوات الدبلوماسية. كما طالبت سول الأخيرة بتوضيح موقفها من رفع القيود بحلول نهاية الشهر الماضي، بيد أن الجانب الياباني لم يستجب على الإطلاق.


كوريا الجنوبيه

اليابان

العلاقات الكوريه الجنوبيه اليابانيه

منظمه التجاره العالميه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة