كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها لاستمرار اليابان فرض قيود على التجارة الثنائية

سول (أ ش أ)

أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا عن "أسفها العميق" حيال قرار اليابان باستمرار فرض قيود التصدير على صادراتها لكوريا الجنوبية، بسبب نزاع البلدين بشأن مسألة العمل القسرى إبان زمن الحرب ، جاء ذلك (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) خلال محادثة هاتفية أجرتها كانج مع نظيرها الياباني موتيجي توشيميتسو بعد يوم من اتخاذ سول قرار برفع الأمر أمام منظمة التجارة العالمية.

وأعربت كانج عن "أسفها العميق" لأن اليابان رفضت رفع القيود حتى بعد أن حلت سول جميع العقبات التي أشارت إليها اليابان باعتبارها الأسباب التي دفعتها لفرض القيود...وفقا لما أفاد به مكتب كانج.



وكانت وزارة التجارة الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس الثلاثاء اعتزامها استئناف خطوات حل النزاع من خلال منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها طوكيو منذ يوليو الماضي على صادراتها لكوريا من 3 مواد أساسية للتصنيع، الأمر الذي ينظر إليه باعتباره يهدف لإلحاق الضرر بصناعة التكنولوجيا في كوريا.



وتضررت العلاقات بين البلدين بشدة منذ أن قررت اليابان فرض قيود التصدير، القرار الذي ينظر إليه كانتقام ضد حكم محكمة كورية عليا في 2018 على شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في وقت الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

وردت سول على طوكيو برفع شكوى لمنظمة التجارة العالمية حول قيود التصدير ولكنها أوقفت الدعوى بعد أن اتفق الطرفان على حل النزاع عبر القنوات الدبلوماسية. كما طالبت سول الأخيرة بتوضيح موقفها من رفع القيود بحلول نهاية الشهر الماضي، بيد أن الجانب الياباني لم يستجب على الإطلاق.