اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تصدق على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:30 ص
كوريا الجنوبية تصدق على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بكورونا محاولات انتاج عقار لكورونا
أ ش أ

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أعلنت إدارة الدواء والغذاء فى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها قررت السماح باستخدام عقار "ريمديسيفير" كدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما من شأنه أن يمهد الطريق لاستيراد العقار الجديد للمرة الأولى.
 
وقالت إدارة سلامة الغذاء والدواء الكورية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنها قررت السماح باستيراد الدواء باستخدام لوائح خاصة تسمح باستيراد المواد غير المصرح بها رسميا فى ظل ظروف خاصة.
 
ولم تنه كوريا الجنوبية بعد اختباراتها السريرية على العقار الجديد، ولكن الادارة أفادت فى وقت سابق بأن العقار تم إثبات فعاليته فى العديد من البلاد وثبت أنه يساعد على تقليل وقت تعافى مرضى الكورونا.
 
ويأتى السماح باستيراد العقار بناء على طلب من المركز الكورى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، لاستخدام العقار كدواء لمرضى فيروس كورونا المستجد.
 
وصرح مسئولون كوريون جنوبيون بأنه ستعقد مباحثات قريبا مع الجانب الأمريكى المنتج للعقار "جيلياد ساينسز" لترتيب أول شحنة استيراد من العقار.
 
وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس فى كوريا الجنوبية 11,590 مريضا، وخرج من المستشفيات أو تم رفع الحجر الصحى عن 10,467 مريضا حتى الآن بعد تماثلهم للشفاء التام.
 
ويبقى حتى اليوم الأربعاء ما يبلغ مجموعه 850 مريضا فى المستشفيات للعلاج أو قيد الحجر الصحي، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 273 حالة وفاة.
 

كوريا الجنوبيه

الصحه الكوريه

كورونا

فيروس كورونا

ريمديسيفير

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