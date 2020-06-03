هافانا(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم الأربعاء، وصول عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذى يسببه الجيل الأحدث من الفيروسات التاجية كورونا، إلى 1827 متعافيا، ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية فى نسختها باللغة الإنجليزية عن الطبيب فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة بالوزارة قوله إن معدل التعافى بلغ 87.4% من إجمالي 2092 حالة مؤكدة.

ورصدت كوبا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 9 إصابات فقط بعد فحص 1352 شخصا فى اليوم السابق ليصل إجمالى عدد المفحوصين طبيا ضد فيروس كورونا 108398. واستقر عدد الوفيات عند 83 حالة وفاة دون تسجيل أي وفيات جديدة منذ 3 أيام.

وشدد دوران على ضرورة التزام الكوبيين بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس المستجد.

يذكر أن كوبا أعلنت أن استخدام عقارين من إنتاج صناعتها في مجال التكنولوجيا الحيوية أديا إلى خفض كبير في عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا بعد أن قلصا الالتهاب الشديد في مرضى الحالات الخطيرة من كوفيد-19 .