أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم الأربعاء، وصول عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذى يسببه الجيل الأحدث من الفيروسات التاجية كورونا، إلى 1827 متعافيا، ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية فى نسختها باللغة الإنجليزية عن الطبيب فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة بالوزارة قوله إن معدل التعافى بلغ 87.4% من إجمالي 2092 حالة مؤكدة.
ورصدت كوبا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 9 إصابات فقط بعد فحص 1352 شخصا فى اليوم السابق ليصل إجمالى عدد المفحوصين طبيا ضد فيروس كورونا 108398. واستقر عدد الوفيات عند 83 حالة وفاة دون تسجيل أي وفيات جديدة منذ 3 أيام.
وشدد دوران على ضرورة التزام الكوبيين بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس المستجد.
يذكر أن كوبا أعلنت أن استخدام عقارين من إنتاج صناعتها في مجال التكنولوجيا الحيوية أديا إلى خفض كبير في عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا بعد أن قلصا الالتهاب الشديد في مرضى الحالات الخطيرة من كوفيد-19 .
وتأمل الحكومة بزيادة صادراتها في مجال الصيدلة الحيوية وقد روجت لعقارات مختلفة تنتجها للمساعدة في منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومعالجة مرض كوفيد-19 الذي يسببه.
وعزت الحكومة إلى حد كبير التراجع الذي حدث في الآونة الأخيرة في الوفيات لمرضى الحالات الخطيرة من كوفيد-19 إلى استخدام عقارين ابتداء من أبريل نيسان يبدو أنهما يساعدان في تهدئة رد الفعل الخطير لجهاز المناعة والذي يهاجم الأنسجة السليمة وكذلك الفيروس الغازي. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن كوبا حققت نتائج طيبة في احتواء تفشي فيروس كورونا. وسجلت كوبا أقل من 20 حالة إصابة يوميا خلال الأسبوع الأخير بتراجع عن ذروة تراوحت بين 50 و60 حالة يوميا في منتصف أبريل نيسان. وبشكل إجمالي سجلت كوبا 1916 حالة إصابة بين سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة و81 حالة وفاة.
ويترجم هذا إلى معدل إصابة يبلغ 0.71 لكل 100 ألف شخص مقابل نحو 29 لكل 100 ألف شخص في الولايات المتحدة وذلك طبقا لحصيلة لجامعة جون هوبكنز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة