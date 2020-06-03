كهرباء القناة تعيد التيار لحى مبارك فى الزقازيق استجابة لـ"سيبها علينا"

أكدت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم بحث الشكوى التى نشرت على موقع اليوم السابع بعنوان " قارئ يشكو تكرار انقطاع الكهرباء يوميا بحى مبارك بالزقازيق"، واتضح ان مصدر التغذية الخاص بالمنطقة محل الشكوى هو مغذى الطب البيطري خروج من موزع سوق الجملة.

وأوضحت الشركة أن سبب الشكوى عطل باحد محولات التيار بالخلية دخول رقم 1 بالموزع مما أدى إلى فصل التيار الكهربى، وتم على الفور إصلاح العطل وتم إعادة التيار واستقرار التغذية الكهربية بالمنطقة.

وكان القارئ تامر على، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بخصوص تكرار انقطاع الكهرباء يوميا لأكثر من مرة يوميا وذلك فى حى مبارك مساكن الزراعة والمنطقة السكنية خلف كلية الطب البيطرى.

وقال القارئ فى رسالته: "نعانى من قطع الكهرباء بصفه دائمة ويومية وذلك قبل الموجة الحارة أيضا بالإضافة إلى ضعف الخط لزيادة الأحمال عليه ولدينا مرضى على الجهاز التنفسى".

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".