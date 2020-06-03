كمسرى الكمامات.. حصيلة غرامة عدم ارتداء الماسكات ربع مليون جنيه فى سوق واحد (فيديو)

كتب : أسامة طلعت

بأحد أسواق الجيزة وبعد التحذيرات الكثيرة بعدم التواجد فى أماكن عامة بدون كمامات وفرض غرامة تصل ل4000 جنيه للمخالف وقد رصدت كاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة مخالفات تتخطى الربع مليون جنيه فى سوق واحد لمنطقة شعبية داخل محافظة الجيزة وهو ما يخالف كل ما تحاول الحكومة زرعه لدى المواطن متنوعة بخطورة فيروس كورونا.

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.