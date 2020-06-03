اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:40 م
خالد صلاح
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قيود أمريكية جديدة على 33 شركة ومؤسسة صينية بداية من 5 يونيو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:05 م
قيود أمريكية جديدة على 33 شركة ومؤسسة صينية بداية من 5 يونيو ترامب
رويترز

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قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن قيودا جديدة على 33 شركة ومؤسسة صينية أعلنت عنها الشهر الماضي سيبدأ سريانها في الخامس من يونيو .

وأضافت الوزارة تلك الشركات والمؤسسات إلى قائمة سوداء اقتصادية متهمة إياها بمساعدة الصين في التجسس على أقلية الويغور المسلمة في اقليم شينجيانغ أو بسبب روابط مزعومة بأسلحة للتدمير الشامل والجيش الصيني.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي إنها تستنكر وتعارض بقوة العقوبات الأمريكية بشأن شينجيانغ قائلة إنه شأن داخلي محض للصين.

وستقيد العقوبات مبيعات السلع الأمريكية إلى الشركات والمؤسسات الواردة في القائمة السوداء وأيضا بعض المواد المصنعة في الخارج بمحتوى أو تكنولوجيا أمريكية.

 

 


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