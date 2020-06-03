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قناة العربية: حفتر يطلب دعم مصر فى وقف التوغل التركى بليبيا..والقاهرة:لن نسمح بتهديد حدودنا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:47 م
قناة العربية: حفتر يطلب دعم مصر فى وقف التوغل التركى بليبيا..والقاهرة:لن نسمح بتهديد حدودنا حفتر
كتب سمير حسنى

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قالت مصادر لقناة العربية، إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر طالب دعم مصر دوليا لوقف التوغل التركي في ليبيا، وأبلغ القاهرة رفضه أي مباحثات قبل سحب الميليشيات والعسكريين الأتراك قبل التفاوض مع الوفاق.

وذكرت قناة العربية، أن قائد الجيش الليبي، جدد طلبه برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وأن حفتر أبلغ القاهرة بتدخل الجيش التركي بشكل مباشر في معارك ليبيا.

وأشارت المصادر حسبما أفادت قناة العربية، إلى أن القاهرة أبلغت خليفة حفتر رفضها التدخلات الخارجية في ليبيا، وضرورة تفكيك الميليشيات ووقف تزويدها بالسلاح، مشيرة إلى أن القاهرة أكدت أنها لن تسمح بأي تهديد لحدودها الغربية.

 


حفتر

تركيا

الوفاق

القاهرة

الجيش الليبي

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