اليوم السابع
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قطاع المعاهد الأزهرية: نتيجة أبحاث شهادتى الابتدائى والإعدادى الأحد المقبل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:22 ص
قطاع المعاهد الأزهرية: نتيجة أبحاث شهادتى الابتدائى والإعدادى الأحد المقبل الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية
كتب ـ لؤى على

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صرح الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم إعلان نتيجة أبحاث سنوات النقل بعد اعتمادها، وإعلانها بالمعاهد حيث يستطيع الطالب الحصول عليها بالإضافة إلى الجروبات التي تم إنشاؤها بين المدرسين والطلاب، وكذا صفحات المعاهد على الإنترنت، موضحا أن نسبة النجاح مرتفعة للغاية . وكشف في تصريحات لليوم السابع، أنه سيتم اعتماد نتيجة أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية وإعلانها على موقع بوابة الأزهر الشريف فور اعتمادها الأحد المقبل.
 
يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية، ستنطلق يوم 21 يونيو الجارى بعد تأجيلها، حيث كان من المنتظر عقدها يوم 30 مايو الماضى، إلا أن قرار الدولة بتأجيل الامتحانات نظرا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا وخوفا على الطلاب، حيث أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن قرار التأجيل جاء لمصلحة الطلاب، وحتى يكون المعاهد قد استعدت لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.
 
وأضاف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجموع اللجان زاد بعد تقليص عدد الطلاب فى اللجان، مضيفا أن إجمالى اللجان بلغ 650 لجنة على مستوى الجمهورية يؤدى فيها 130 ألف طالب وطالبة الامتحانات.
 
وكشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن كل لجنة سيكون بها 12 طالبا فقط فى تباعد اجتماعى بحيث نضمن سلامة الطلاب، لافتا إلى أن الامتحان سيبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا وسيكون كل يوم بمادة واحدة فقط لأول مرة يوم للعلمى وآخر للأدبى، لعدم حدوث أى تكدسات باللجان، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كافة الإجراءات الوقائية من مطهرات وماسكات وكاشف حرارى، كما سيتم تعقيم اللجان يومياً.
 
كما كشف أنه يمكن للطالب أن يؤجل امتحانه للعام القادم إذا كان يخشى من الأوضاع الحالية، على أن تحتسب العام القادم أول مرة، موضحا أنه إذا أصيب أحد الطلاب لا قدر الله خلال عقد الامتحانات سيسمح له بدخول الدور الثانى والحصول على الدرجة كاملة وإذا رسب سيتم تحديد موعد امتحانات الدور الثانى لاحقا.
 
 
 
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الشهادة الابتدائية

الثانوية الازهرية

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