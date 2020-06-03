فيديو.. انتظام حركة المرور على كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين

كتبت ـ هدى أبو بكر

انتظمت حركة المرور على كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاهين، سواء للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى المهندسين أو العكس للقادم من المهندسين ومتجه إلى مدينة نصر. وشهد الكوبرى سيولة مرورية من بداية الكوبرى فى مدينة نصر وحتى نهايته فى مخارج المهندسين والدقى ، دون زحام، وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.