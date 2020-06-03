فيديو .. "التعليم" تطلق أغنية "طريق النجاح" لتوعية الطلاب بخطورة الغش

محمود طه حسين

أطلقت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة مسابقات أون لاين عن الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والدينية اشترك فيها آلاف الطلاب علي مستوي الجمهورية وتم إعلان نتائج المسابقات وحصلوا علي جوائز متعددة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في ضوء الاهتمام بالأنشطة الطلابية برغم الأزمة العالمية لوباء كورونا وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتعديل السلوكيات والقيم قدم" فريق الأنشطة بالوزارة في الغناء والتمثيل" بإطلاق مجموعة أغاني لتعديل السلوك والقيم وتوجيه رسائل توعوية عن السلوكيات.





وأوضحت الوزارة أن أخر هذه الأغانى "طريق النجاح" وهي تتحدث عن متطلبات سوق العمل والذي يكون فقط للطالب المجتهد والأمين والحريص علي تلقي العلم بالبحث والتحليل والتفكير، حيث أكدت كلمات الأغنية أن الطالب الغشاش ليس له مكان بسوق العمل، فيما وافقت اللجنة الاستشارية لتطوير الأنشطة علي النشر حتي يستفيد الطلاب من القيم الإيجابية، موضحة أن الأغنية فكرة وإشراف عام، الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وإنتاج الدكتور، هيثم فتح الباب عضو اللجنة الاستشارية لتطوير الأنشطة وإخراج عاطف العجمي مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية.



وتسعى وزارة التربية والتعليم للتصدى لظاهرة الغش فى الامتحانات وتقييم سلوك الطلاب للاعتماد على أنفسهم فى التعلم والامتحانات لتحقيق تعليم حقيقى يكسب الطالب مهارات مختلفة.



ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة 21 يونيو الجارى، كما انتهت الوزارة من تقييم الطلاب من الصفوف الأول الابتدائى حتى الثالث الإعدادى من خلال منظومة الأبحاث.





