فض سوق قرية المعتمدية العشوائى بالمحلة وتحرير محاضر للمخالفين

الغربية – مصطفى عادل

شنت الوحدة المحلية بالمعتمدية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لفض سوق القرية العشوائي وإزالة فروشات الباعة الجائلين.

كانت الوحدة المحلية بقرية المعتمدية قد حذرت عبر مكبرات الصوت المساجد، وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمنع إقامة السوق للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن الباعة الجائلين، ضربوا بالتحذيرات عرض الحائط، وافترشوا السوق منذ الصباح الباكر.

وعلى الفور تم شن حملة مكبرة قامت بفض السوق بالكامل، وإزالة جميع فروشات الباعة الجائلين، وتحرير محاضر للباعه والسيارات وفور مغادرة الحملة عاد الباعة الجائلين للسوق مرة أخرى.

من ناحية أخرى شن حى أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة ونطاق الحي، لرفع تراكمات القمامة، المتراكمة بالشوارع وفى قطع الأراضي الفضاء.

كانت شكاوى قد تعددت امام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بانتشار اكوام القمامة بشوارع مدينة طنطا، وتحويل الأراضي الفضاء لمقالب قمامة، وعدم القيام برفعها، الامر الذي تسبب فى انبعاث روائح كريهه منها وانتشار الكلاب الضالة ونباشين القمامة.

ووجه محافظ الغربية بتكثيف حملات النظافة بشوارع المدينة، حيث نفذ حى أول طنطا حملة مكبرة بطريق شوبر من أول الطريق السريع، واستهدفت الحملة طريق شوبر من اول السريع حتى جبران ورفع تراكمات القمامة التاريخية ورفع الأتربة من جانبى الطريق ورفع كافة المخلفات وتسوية الطريق.