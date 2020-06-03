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غارات روسية على شمال سوريا لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:48 ص
غارات روسية على شمال سوريا لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار غارات جوية - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل، بوقوع غارات روسية على شمال سوريا لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار، فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن إحدى المؤسسات الخيرية الكويتية المهتمة بإعانة المرضى المحتاجين قدمت مساهمة للمفوضية لدعم النازحين داخلياً فى شمال سوريا.

ووقعت المفوضية والمؤسسة على اتفاقية بمنحة قدرها 500 ألف دولار أمريكي، وذلك لدعم النازحين داخلياً في شمال سوريا، وتستهدف المنحة الرعاية الصحية من خلال تقديم الدعم النقدي لـ 2631 عائلة نازحة في شمال سوريا، حيث يقدر عدد المستفيدين الاجمالى بما يفوق 15786 فردا.

ومن جانبه، صرح د. محمد أحمد الشرهان رئيس مجلس إدارة المؤسسة بأن التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يأتى فى إطار انفتاح المؤسسة على شراكات جديدة مع شركاء لهم وجودهم الميدانى وخبرتهم الواسعة في مجال خدمة اللاجئين، لافتا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة لآلاف النازحين في الداخل السوري، متمنيا أن يعود هذا التعاون بالنفع على إخواننا في سوريا الذين يعيشون وضعا مأساوياً حقيقياً.

وفى نفس السياق أعرب سامر حدادين، رئيس مكتب المفوضية فى دولة الكويت عن جزيل الشكر والامتنان للمؤسسة على تبنيها قضية النازحين ومساهمتها المتمثل فى دعم مشاريع المفوضية، لا سيما مشروع توفير المساعدات والمشروعات الصحية لآلاف العائلات الأكثر احتياجاً من النازحين".


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روسيا

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