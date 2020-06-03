اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:04 م
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عضو كنيست يتهم نتنياهو بنشر وباء كورونا في إسرائيل ويؤكد: يجب محاكمته

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:02 م
عضو كنيست يتهم نتنياهو بنشر وباء كورونا في إسرائيل ويؤكد: يجب محاكمته نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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شن عضو الكنيست الإسرائيلي إيلي أفيدار من حزب" إسرائيل بيتنا" هجوماً حاداً هو الأول منذ تشكيل الحكومة الجديدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بأنه السبب وراء انتشار وباء كورونا في إسرائيل.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن "أفيدار" قال أن نتنياهو اتخذ خطوات أدت إلى انتشار كورونا في إسرائيل ، حيث سمح لمدة أسابيع بوصول الطائرات من مناطق العدوى في نيويورك وغيرها إلى إسرائيل دون تفتيش وبدون عزل للقادمين.

وأضاف أن نتنياهو منع إجراء فحوصات للكشف عن كورونا لعشرات آلاف الإسرائيليين بشكل يومي عن قصد وأراد انتشار الفيروس وليس العكس- على حد قوله-.

وتابع أن نتنياهو عطل الاقتصاد وخلق أزمة كبيرة ودمر معيشة 2.5 مليون إسرائيلي، موضحاً أنه قرر فتح المدارس وعودة الحياة الطبيعية من جديد دون دراسة واعية وأسفر ذلك عن غلق 43 مدرسة من جديد وإصابة طلاب ومعلمين وأطفال في مرحلة الروضة.

وقال إنه يجب محاكمة نتنياهو بنشر الفيروس في إسرائيل، إلى جانب محاكمته بتهم فساد مالي .

وكانت وزارة التعليم الإسرائيلية أغلقت 43 مدرسة عقب اكتشاف حالات مصابة بها.

وتم اكتشاف حالات في المدراس تسببت في غلق 7 مدارس إضافية في أنحاء متفرقة في إسرائيل، حيث تم تشخيص إصابة 20 طالب ومدرس أصيبوا بالفيروس، وحاليا، عدد المرضى في صفوف الطلاب 244 حالة ووسط المعلمين  والمعلمين بلغ  7500 حالة متواجدين في الحجر الصحي

 


إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

كورونا

فيروس كورونا

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