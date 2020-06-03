اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:15 ص
خالد صلاح
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عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الهند يتجاوز 200 ألف

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:01 ص
عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الهند يتجاوز 200 ألف محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 200 ألف وإن الهند قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.

وقفز عدد الإصابات في البلاد بواقع 8909 مقارنة باليوم السابق في واحدة من أعلى الزيادات اليومية المسجلة ليرتفع الإجمالي إلى 207615.

وقالت نيفيديتا جوبتا من مجلس الأبحاث الطبية الهندي الذي تديره الحكومة "إننا بعيدون جدا عن الذروة" كان مسؤولو الحكومة قد قالوا إن أعداد الإصابات قد تبدأ في التراجع في وقت لاحق هذا الشهر أو في يوليو.

وأودى المرض بحياة 5815 شخصا في الهند حتى الآن.


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