عبير موسى: راشد الغنوشى ينفذ أجندات إخوانية ويتجاوز صلاحياته فى السياسة الخارجية

كتب أحمد عرفة

أكدت النائبة عبير موسى، رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسى، تعمد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تنفيذ الأجندة الإخوانية، لافتة إلى أن العديد من النواب تعهدوا بالإمضاء على عريضة سحب الثقة منه، ومتهمة رئاسة البرلمان التونسى بإرباك جلسة مساءلة الغنوشي.

وأشارت عبير موسى - بحسب موقع العربية - إلى تعمد راشد الغنوشي تجاوز صلاحياته في السياسة الخارجية، وتمكين سياسة المحاور من التغلغل في تونس وتوريطها في زعزعة استقرار المنطقة، موضحة أن العديد من النواب تعهّدوا بالتوقيع اليوم على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، ولافتة إلى وجود ضغوطات يتم مارستها على بعضهم.

وأوضحت رئيسة كتلة الدستوري الحر التونسى، أن النواب أصبحوا مقتنعين بضرورة سحب الثقة من الغنوشي وبأن بقاءه على رأس السلطة التشريعية خطر على البرلمان وعلى المصلحة العليا للبلاد وعلى الأمن القومي التونسي، مشيرة إلى أن مطلب تنحية الغنوشي لم يعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب بل أصبح مطلبا شعبيا، وأن اكثر من 150 ألف مواطن وقعوا على الآن على عريضة سحب الثقة.

وفى وقت سابق، شهدت البرلمان التونسى جلسة ساخنة، بعدما قرر راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسى، رفع جلسة مساءلته ودعا قادة الكتل للاجتماع، وسط انتقادات لنواب حركة النهضة واتهامات لهم بتعطيل هذه الجلسة، فيما أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن هناك اتهامات من نواب فى البرلمان التونسى لراشد الغنوشى بمحاولة عرقلة جلسة مساءلته خلال جلسة اليوم.

وشهدت جلسة البرلمان التونسى، خلافات حادة داخل المجلس، خلال مساءلة رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي، كما شهدت الجلسة انسحابات من البرلمان التونسي خلال مساءلة الغنوشي بعد توعد نواب فى البرلمان التونسى بتقديم إثباتات فى الجلسة تزعج الإخوان فيما لوح آخرون بسحب الثقة من رئيس البرلمان، مستقبلا، بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك.