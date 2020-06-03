اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عبير موسى: راشد الغنوشى ينفذ أجندات إخوانية ويتجاوز صلاحياته فى السياسة الخارجية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:12 م
عبير موسى: راشد الغنوشى ينفذ أجندات إخوانية ويتجاوز صلاحياته فى السياسة الخارجية عبير موسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت النائبة عبير موسى، رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسى، تعمد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تنفيذ الأجندة الإخوانية، لافتة إلى أن العديد من النواب تعهدوا بالإمضاء على عريضة سحب الثقة منه، ومتهمة رئاسة البرلمان التونسى بإرباك جلسة مساءلة الغنوشي.

وأشارت عبير موسى - بحسب موقع العربية -  إلى تعمد راشد الغنوشي تجاوز صلاحياته في السياسة الخارجية، وتمكين سياسة المحاور من التغلغل في تونس وتوريطها في زعزعة استقرار المنطقة، موضحة أن العديد من النواب تعهّدوا بالتوقيع اليوم على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، ولافتة إلى وجود ضغوطات يتم مارستها على بعضهم.

وأوضحت رئيسة كتلة الدستوري الحر التونسى، أن النواب أصبحوا مقتنعين بضرورة سحب الثقة من الغنوشي وبأن بقاءه على رأس السلطة التشريعية خطر على البرلمان وعلى المصلحة العليا للبلاد وعلى الأمن القومي التونسي، مشيرة إلى أن مطلب تنحية الغنوشي لم يعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب بل أصبح مطلبا شعبيا، وأن اكثر من 150 ألف مواطن وقعوا على الآن على عريضة سحب الثقة.

وفى وقت سابق، شهدت البرلمان التونسى جلسة ساخنة، بعدما قرر راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسى، رفع جلسة مساءلته ودعا قادة الكتل للاجتماع، وسط انتقادات لنواب حركة النهضة واتهامات لهم بتعطيل هذه الجلسة، فيما أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن هناك اتهامات من نواب فى البرلمان التونسى لراشد الغنوشى بمحاولة عرقلة جلسة مساءلته خلال جلسة اليوم.

وشهدت جلسة البرلمان التونسى، خلافات حادة داخل المجلس، خلال مساءلة رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي، كما شهدت الجلسة انسحابات من البرلمان التونسي خلال مساءلة الغنوشي بعد توعد نواب فى البرلمان التونسى بتقديم إثباتات فى الجلسة تزعج الإخوان فيما لوح آخرون بسحب الثقة من رئيس البرلمان، مستقبلا، بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك.


تونس

عبير موسى

راشد الغنوشى

البرلمان التونسى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عبير موسى تتهم الغنوشى بتعمد إرباك جلسة مساءلته وتعطيلها

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:59 م

النائبة عبير موسى تتحدث عن الوضع التونسى ومحاولات الإخوان لضم البلاد للمحور التركى

الخميس، 28 مايو 2020 12:14 ص

إخوان تونس يستخدمون ورقة التهديد بالقتل لإرهاب المعارضين.. عبير موسى تتلقى تهديدا وتتهم حركة النهضة بالوقوف خلفه.. عدوة الإخوان ونائب تونسى يؤكدان: تاريخ الجماعة فى تونس ملىء بالإرهاب مثل تاريخ تنظيمهم الدولى

الإثنين، 11 مايو 2020 03:48 م

عبير موسى تفضح حركة الغنوشى: يحضرون لمخطط خطير يقوم لإشاعة الفوضى بتونس

الأحد، 03 مايو 2020 04:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة