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طلعت مفبركة.. تويتر يتخذ إجراء بشأن صورة تجمع بين ترامب وهتلر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:21 م
طلعت مفبركة.. تويتر يتخذ إجراء بشأن صورة تجمع بين ترامب وهتلر ترامب وهتلر
كتب محمد سعودي

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اتخذت منصة "تويتر" الاجتماعية، إجراء مع صورة معدلة تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقائد النازية في ألمانيا، أدولف هتلر، حيث ظهر في الصورة الزعيمين وهما يحملان الإنجيل.

صورة متداولة على تويتر
صورة متداولة على تويتر

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة جمعت بين ترامب وهتلر، وهما يحملان الإنجيل، إلا أن صورة قائد النازية في ألمانيا أدولف هتلر كانت معدلة، حيث لم يكن يظهر في الصورة الأصلية أنه يحمل الإنجيل.

واتخذ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إجراء بشأن هذه الصورة، موضحا أن الصورة الأصلية نشرها موقع "Getty Images"  وتظهر أن هتلر لا يحمل الإنجيل.

هتلر - الصورة الأصلية
هتلر - الصورة الأصلية

 

ومع تداول هذه الصورة، وضع موقع "تويتر" عبارة "محتوى إعلامي مُعدل" على التغريدات التي تضمنت هذه الصورة التي يظهر فيها ترامب، فيما قالت المتحدثة باسم موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كيتي روسبورو، أن الصور "مُيزت بناء على قانون المحتوى المُعدل والمصطنع"، بحسب شبكة CNN الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، رفع الرئيس الأمريكي دونال ترامب، الأنجيل، أمام كنيسة سان جورج في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، إثر إخلاء المتظاهرين منها بالقوة.

وشن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، الثلاثاء، هجوما على دونالد ترامب، معبرا عن أمله بأن يكون الأخير قد فتح الإنجيل وتعلم منه محبة الآخرين، وذلك بعد أن رفع ترامب الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين أمام كنيسة سان جورج الإثنين.

وقال بايدن في كلمة له الثلاثاء: "عندما يتم فض احتجاجات قرب بيت الشعب، البيت الأبيض، باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الضوئية كي يقوم الرئيس بالتقاط بعض الصور في واحدة من الكنائس التاريخية في البلاد، يمكن مسامحتنا إذا قلنا إن الرئيس مهتم بالقوة أكثر من المبدأ".

وأضاف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية قائلا عن ترامب: "يهتم بخدمة مصالح قاعدته الشعبية أكثر من رعيته، وهذا الهدف من الرئاسة، واجب الرعاية تجاه الجميع وليس فقط تجاه من يصوت لنا".

 


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