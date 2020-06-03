اليوم السابع
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طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحارا يتحول إلى معتدل فى البحرين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحارا يتحول إلى معتدل فى البحرين أرشيفية
وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث سيكون في مملكة البحرين حاراً يتحول إلى معتدل خلال الليل، بينما في دولة الإمارت فإن التوقعات مغبرا نهاراً وغائما جزئياً أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً، وفى السعودية هناك توقعات بهطول الأمطار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير) . فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( مكة المكرمة , المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، مغبرا نهاراً وغائما جزئياً أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 23:22 والجزر الأول عند الساعة 42:16 والجزر الثاني عند الساعة 09:06 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 58: 07 والمد الثاني عند الساعة 17:19 والجزر الاول عند الساعة 33:13 والجزر الثاني عند الساعة 02:09 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 32 50 20 دبي 42 32 50 25 الشارقة 43 31 55 25 عجمان 42 32 60 20 أم القيوين 42 29 60 20 رأس الخيمة 44 30 55 15 الفجيرة 46 32 75 20 العين 44 31 45 15 ليوا 46 32 50 15 الرويس 44 30 55 20 السلع 44 29 55 20 دلما 43 31 85 25 طنب الكبرى 42 31 85 25 طنب الصغرى 42 31 85 25 أبو موسى 42 31 85 25 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، سيكون حاراً يتحول إلى معتدل خلال الليل، ولكنه رطب نسبياً في البداية.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، تتحول إلى شمالية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند الساحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة

الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 15%.


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