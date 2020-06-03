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طاهر الخولى: المتهمون "بفساد المليار دولار" خانوا الأمانة واعترفوا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:57 م
طاهر الخولى: المتهمون "بفساد المليار دولار" خانوا الأمانة واعترفوا المستشار طاهر الخولى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، أمس الثلاثاء، لمرافعة المدعى بالحقوق المدنية عن شركة "تراى أوشن"، فى محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار".

واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار طاهر الخولى، الذى أكد فيها قيام المتهمين بالاعتراف بارتكاب الجريمة تفصيلياً طبقاً لتحقيقات النيابة العامة، مستطرداً" المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى اعترف قائلاً " أنا حولت لنفسى مبالغ مالية"، بالإضافة لاعترافات المتهمان الثانى والثالث.

وأوضح الخولى خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن التهمين بدلوا الأمانة إلى خيانة، والصدق إلى خداع، وسرقوا الأانة المودوعة لديهم، مؤكداً أن شهادة الشهود أكدت وجود تزوير فى الكشوف وتزوير فى التحويلات البنكية، كما أن تحريات الرقابة الإدارية أكدت صحة الواقعة بشكل تفصيلى ودور كل متهم على حده.

وطالب الخولى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وإلزامهم بمبلغ الإدعاء المدنى، كما قدم حافظة مستندات تثبت إدانة المتهيمن.

وأجلت المحكمة جلسة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً " بفساد المليار دولار"، لجلسة 4 يوليو المقبل لمرافعة الددفاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي، الذى أحالها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.


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