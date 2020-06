طائرات عسكرية تحلق على ارتفاع منخفض فوق رؤوس المتظاهرين فى واشنطن.. فيديو

أظهرت لقطات فيديو تحليق طائرة هليكوبتر عسكرية واقترابها من المتظاهرين في العاصمة الامريكية واشنطن بشكل مخيف، حيث أن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض وقريب للغاية فوق المباني وتحوم فوق مجموعات من الناس في الشارع أثناء فرض حظر التجول، وتحوم الطائرات بأمر الرئيس دونالد ترامب، كدليل على القوة على خلفية الاحتجاجات التي بدأت بعد مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد، وذلك كما قالت وكالة سبوتنيك.

Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw #WashingtonDCProtest trying to force ppl away with noise and wind pic.twitter.com/x0AcC3ob0S