طائرات عسكرية تحلق على ارتفاع منخفض فوق رؤوس المتظاهرين فى واشنطن.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو تحليق طائرة هليكوبتر عسكرية واقترابها من المتظاهرين في العاصمة الامريكية واشنطن بشكل مخيف، حيث أن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض وقريب للغاية فوق المباني وتحوم فوق مجموعات من الناس في الشارع أثناء فرض حظر التجول، وتحوم الطائرات بأمر الرئيس دونالد ترامب، كدليل على القوة على خلفية الاحتجاجات التي بدأت بعد مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد، وذلك كما قالت وكالة سبوتنيك.

Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw #WashingtonDCProtest trying to force ppl away with noise and wind pic.twitter.com/x0AcC3ob0S — Daniella Cheslow (@Dacheslow) June 2, 2020

وأفادت الوكالة، بأن المصادر لم تذكر عدد الطائرات التي كانت تحلق فوق المتظاهرين في واشنطن ولا أنواعها، كما تفيد التقارير أن مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تحليق المروحيات على ارتفاع منخفض فوق المباني والمتظاهرين فقط.



طائرة عسكرية تحلق فوق المتظاهرين فى واشنطن

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن اثنين من ممثلي البنتاجون أن ترامب أمر بتحليق طائرات حربية فوق العاصمة الأمريكية، حيث وصل نحو 700 ممثل من الفرقة 82 المحمولة جواً، أمس الثلاثاء، إلى قاعدتين عسكريتين بالقرب من واشنطن. وقال مسؤولون إن 1400 جندي إضافي جاهزين للتحرك في غضون ساعة. وإنهم جميعًا مسلحون ولديهم معدات مكافحة الشغب.

وشهدت عدد من الولايات الأمريكية، استمرار مظاهرات واشتباكات بين متظاهرين متضامنين مع وفاة جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصل أفريقى، على يد ضابط شرطة فى مدينة مينيابوليس، وبين ضباط الشرطة فى عدد من الولايات الأمريكية.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ عهد لينكولن.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، والزعيم الديمقراطى بمجلس الشيوخ تشاك شومر، أصدرا بيانًا صحفيًا مشتركًا للتعليق على المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأمر فيه القوات بالسيطرة على الشوارع.

كما وصف الرئيس الامريكى دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الامريكية جو بايدن "بالضعيف"، كما أنه يعمل في السياسة لمدة 40 عاما، والأن يتظاهر بأن لديه العديد من الإجابات والحلول، موضحا أن الضعف لم يتغلب على الأناركيين أو اللصوص أو البلطجية.