ضبط 37 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفيذ 1370 حكما قضائيا بحملة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة لضبط العناصر الخطرة ترأسها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة وتم ضبط 37 قطعة سلاح غير مرخصة وتم التحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيا المتهمين والمضبوطات

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط "17" قطعة لمادة الحشيش المخدر ومبلغ 640 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم أحمد ع ه ف 26 سنة عامل- ومقيم مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم ضبط "250" قرص تامول المخدر "20" قرص ترامادول المخدر ومبلغ 600 جنيه حيازة المتهم أحمد ك ع 23 سنة عامل ومقيم - بندر اخميم وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تم ضبط "4" قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن 40 جراما و "4" قرص ابتريل المخدر وسلاح ابيض " سكين " ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم مصطفى ص ع ع 23 سنة عامل ومقيم بندر طهطا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم ضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن 3 جرام حيازة المتهم إسلام م ح م 24 سنة عامل ومقيم قسم ثان سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1370 " حكما قضائيا وفي مجال ضبط مخالفات المرورية 409 مخالفة مرورية فـي مجال التموين تم ضبط 52 قضية تموينية من بينها ضبط " 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4" قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 7 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 14 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير.

في مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات تم ضبط "16 " قضية صيد و بيئة و تعدي علي منافع الري والصرف وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـه.