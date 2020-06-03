ضبط 27 قضية تموينية متنوعة فى حلة بأسوان

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 27 قضية تموينية متنوعة تضمنت ضبط قضية تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم و6 قضايا مخالفات المخابز البلدية و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و14قضايا عدم الإعلان عن الأسعار .

وفى سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة أمنية مكبرة، اليوم الأربعاء، بتعليمات اللواء هشام فاروق مدير الأمن وتحت اشراف مدير إدارة البحث الجنائى تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان .

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين و6 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو تزن 7.500 كيلو جرام و 180 جرام حشيش و39 قرص مخدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، وجاري العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .