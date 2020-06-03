ضبط 2450 مخالفة بالقليوبية خلال 3 أيام من تطبيق قرار ارتداء الكمامة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن ضبط 665 مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية فى ثالث يوم لتطبيق القرار، والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات، وبذلك يصبح إجمالى الـ3 أيام 2450 مخالفة، حيث تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم، مشيرا إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع إدرة مرور القليوبية وشرطة المرافق وإدارة المواقف بالمحافظة.

وفى هذا الإطار تقدم المحافظ بالشكر والتقدير للجهود التى تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.