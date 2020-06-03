ضبط 1000 عبوة معسل مغشوشه فى حملة تموينية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الامن حملة تموينية مكبرة ترأسها العميد محمد نصحى مدير الإدارة والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية من بينها ضبط توك توك قيادة المدعو زين العابدين ر م 38 سنة وبصحبته المدعو أحمد ث أ ف 30 سنة تاجر معسل ويقيمان دائرة مركز أخميم محمل بكمية من المعسل المغشوش ومجهول المصدر وتم ضبط "600" عبوة معسل مختلف الأنواع "400" عبوة معسل فارغه ميزان كهربائي.

كما تم ضبط " 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4" قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 7 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 14 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير جاري الاستمرار في القيام بحملات مماثله.