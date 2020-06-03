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ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش بقصد الإتجار بالزاوية الحمراء

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:15 م
ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش بقصد الإتجار بالزاوية الحمراء حشيش ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى، فى إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش بقصد الإتجار بمنطقة الزاوية الحمراء.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطار يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة ملاكى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، ومبلغ مالى، فرد خرطوش،  طلقتين.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته، على الفور تم تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

 


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