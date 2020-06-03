صور.. " نعتذر عن استقبالك بدون إرتداء الكمامة".. لافتات على محال فاقوس بالشرقية

دشن عدد من أصحاب المحال التجارية بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، مبادرة لإقناع الأهالي بالمدينة والقري بارتداء الكمامة، وقاموا بوضع لافتات علي زجاج المحال من الخارج تحمل عبارات " نعتذر عن استقبالك بدون ارتداء الكمامة، لا تحرجنا ولا تحرج نفسك وإحمي الجميع، القانون يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز 4000 جنيه كل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء.

وقال سيد سلام من أهالي مركز فاقوس وصاحب محل بالمدينة، إن المجتمع المدني يجب عليه مشاركة الأجهزة التنفيذية للمرور من هذة المحنة بأمان، وخاصة أن وعي المواطن في التعامل مع هذا الفيروس يحد من إنتقال العدوي، فكان من أوائل المشاركين في المبادرة لحث الأهالي علي إرتداء الكمامة.

وفي لافتة طريفة قام أحد أصحاب المحال بوضع كمامة علي المنيكان، لكي يوصلوا رسالة للأهالي بصورة طريفة بأن إرتداء الكمامة هام وضروري لحماية الجميع.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام ومركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.