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صور.. نائب محافظ قنا يشكر الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل الصحى بفرشوط

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:30 ص
صور.. نائب محافظ قنا يشكر الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل الصحى بفرشوط نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى
قنا- وائل محمد

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زار الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا لليوم الثاني المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد ، حيث تفقد مستشفى فرشوط المركزي لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى،وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية .

 

وأشار نائب محافظ قنا فى بيان له،إلى انتظام سير العمل وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية ومكافحة العدوي بمستشفى فرشوط المركزي والتي تم  اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب استمرارها فى تقديم خدمات الغسيل الكلوي وخدمة الاستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى.

وقدم نائب المحافظ شكره وتقديره للفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى  .

وتابع نائب المحافظ جولته بمدينة فرشوط بتفقد الوحدة الصحية بقرية كوم البيجة والتي تعمل بنظام ال24 ساعة للاطمئنان على مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين علي الوحدة كما أطمئن علي توافر المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى.

وأكد نائب المحافظ حرص المحافظة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضي المترددين علي المستشفيات والوحدات الصحية  وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (1)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (1)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (2)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (2)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (3)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (3)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (4)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (4)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (5)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (5)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (6)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (6)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (7)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (7)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (8)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (8)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (9)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (9)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (10)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (10)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (11)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (11)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (12)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (12)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (13)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (13)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (14)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (14)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (15)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (15)

نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (16)
نائب محافظ قنا يزور مستشفيات العزل الصحى (16)
 
 
 
 

مستشفيات العزل الصحى

نائب محافظ قنا

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