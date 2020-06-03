اليوم السابع
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صور.. نائب محافظ المنوفية يتفقد مصابى كورونا بمستشفيات منوف وسرس الليان

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:06 م
صور.. نائب محافظ المنوفية يتفقد مصابى كورونا بمستشفيات منوف وسرس الليان جانب من جولة نائب محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة وعدم رفض دخول أى حالة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلى وضمان وصول العلاج لهم ورصد أى سلبيات يأتى هذا فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمرور اليومى على المستشفيات خلال مجلس المحافظين الاخير .

 

وقام اليوم محمد موسى نائب المحافظ يرافقه اللجنة المشكلة بتفقد مستشفى منوف العام للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى وتفعيل المسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

 

واستمع نائب المحافظ من مدير المستشفى إلى شرح مبسط عن طرق المسار الآمن وكيفية التعامل مع المواطنين المترددين على المستشفى لتلقى الخدمة كالاستقبال وغيرها وكذا الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا بداية من استقبال المريض وإجراء الفحوصات الطبية بغرفة فرز الحالات والتعامل الفورى فى حالة وجود إصابات مؤكدة بالفيروس وتحويلها لمبنى العزل المخصص مع الإلتزام بالمسارات والإتجاهات المحددة.

 

وتضم المستشفى سعة 130سرير وتعمل بقوة 1200 موظف وأوضح مدير المسشتفى إلى أنه يوجد نقص فى بعض المستلزمات الطبية والادوية وعلى الفور أجرى نائب المحافظ إتصالاً بوكيل مديرية الصحة ووجه بضرورة توفير المستلزمات والأدوية اللازمة .

 

وتفقد نائب المحافظ قسم الأشعة والتى تضم غرف" أشعة تليفزيونية وعادية ومقطعية وغرفة التحميض " حيث يوجد 5 أجهزة تنفس صناعى منها 3 أجهزة معطلة ووجه النائب بضرورة عمل الصيانة اللازمة للأجهزة وكذا وجود 14 سرير عناية بالمستشفى، وقد طالب مدير المستشفى بضرورة زيادة أفراد الأمن لتوفير جو من الهدوء والراحة للمرضى .

 

وفى ذات السياق تفقد نائب المحافظ مستشفيات الأمراض الصدرية و الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمنوف للإطمئنان على الحالة العامة والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والمسار الأمن حفاظاً على عدم نقل العدوى بين المواطنين، موجهاً بالإلتزام بالتباعد الإجتماعى بترك مسافات آمنة وتطهير وتعقيم كافة الأقسام والأجهزة، حيث تضم مستشفى الامراض الصدرية جهاز تنفس صناعى و5 أسرة عناية و25 سرير عزل وأكد النائب على أنه سيتم توفير كافة المستلزمات الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة .

 

وأشار مدير مستشفى الحميات إلى أنه يوجد جهاز تنفس صناعى بالإضافة إلى وجود 5 أجهزة تنفس أخرى تبرع وجارى تشغيلهم و5 أسرة عناية مركزة و124 سرير للعزل، كما أكد نائب المحافظ الى انه سيتم مخاطبة وزارة الصحة بشأن احتياج المستشفى لجهاز أشعة مقطعية لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى .

 

وتضمنت الجولة المرور على مستشفى سرس الليان العام وتفقد النائب قسم الطوارىء والأشعة المقطعية وشدد على إستخدام ادوات التطهير والتعقيم، واستمع من مدير المستشفى الى طبيعة العمل بالمستشفى والتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها وتلقى العلاج اللازم، وشدد النائب على ضرورة المتابعة اليومية للحالات للوقوف على حالتهم الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية، هذا وقد وجه نائب المحافظ بأنه سيتم التنسيق مع شركة المياة لسرعة حل ضعف المياة بالمستشفى، كما حرص نائب المحافظ على زيارة مصابى كورونا بغرف العزل بمستشفيات منوف وسرس الليان للإطمئنان على صحتهم والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وعدم وجود أى معوقات .

 

وفى سياق متصل قامت اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام بالمرور على مستشفى السادات العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، حيث أشارت مديرة المستشفى إلى ان إجمالى عدد الأسرة المخصصة بالمستشفى لإستقبال مصابى كورونا بلغت 55 سرير، 2جهاز تنفس صناعى، 4 أسرة عناية مركزة .

 

كما قامت اللجنة بتفقد قسم الأستقبال للتأكد من وجود مسارات خاصة لإستقبال حالات الإصابة بدءا من دخول الحالات وحتى تشخيص الحالة فى غرف الفرز طبقا لبروتوكول وزارة الصحة .

 

كما أكدت مديرة المستشفى على بدء تنفيذ بروتوكول العزل المنزلى وتوزيع الادوية المخصصة للحالات والتواصل الدائم من خلال لجان فرعية فضلا عن تقديم التوعية والارشادات اللازمة حفاظا على صحتهم والمخالطين لهم، كما أضافت بتوافر كميات من المستلزمات الطبية بالمستشفى وعدم وجود نقص بالادوية .

 

فيما حققت اللجنة اتصالا هاتفيا بأحد حالات العزل المنزلى وتم التأكد من صحة زيارة الادارة الصحية له ومتابعته منزليا وكذا المخالطين واعطائهم العلاج وفقا للبروتوكول المعد لذلك .

 

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