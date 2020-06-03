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صور.. محافظ كفر الشيخ: التزام المواطنين بقرار الحظر فى اليوم الـ71

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:39 م
صور.. محافظ كفر الشيخ: التزام المواطنين بقرار الحظر فى اليوم الـ71 التزام المواطنين بقرار الحظر فى اليوم الـ71 على التوالى بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على التزام المواطنين بالحظر بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة، باليوم الـ 71، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

 

وأهاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ قرار حظر التجوال لليوم الـ 71 على التوالي، منذ الساعة الـ 8 مساءً حتى الساعة الـ 5 صباحًا فى كافة مراكز ومدن المحافظة، وهو على يقين من تجاوب أبناء المحافظة مع إجراءات الحظر لتنفيذها والتلاحم مع جهود رجال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية بهدف مُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، مشددًا على أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

جدير بالذكر؛ أن قرار حظر التجول الليلى يبدأ من الـ 8 مساءاً حتى الـ 5 صباحًا، حتى، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذى يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

 

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