صور .. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات خدمية بمدينة رأس سدر بتكلفة 30 مليون جنيه

جنوب سيناء - فايزة مرسال - محمد حسين

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على منح الجنسية المصرية لمواطن مصرى من أبناء مدينة دهب يدعى "هليل نصر سالم وأسرته "، وقال إن المواطن يعيش بلا هوية هو وكامل أسرته ، منذ أكثر من 25 عاما ، وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن وأسرته استخراج كل الأوراق والشهادات.

وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التى تهتم بأبناء سيناء وتمنحهم حقهم ، حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجى الذى تعيش فيه مصر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قانم بها المحافظ صباح اليوم ، بمدينة رأس سدر يرافقة المهندسة أيناس سمير نائب المحافظ ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، وعلى حمادة رئيس المدينة ، وقام بتفقد وحدة مرور رأس سدر للتأكد من جاهزيتها للتشغيل ، موضحا أنه دعى مدير الإدارة العامة للمرور لأفتتاح الوحدة نهاية الشهر الجاري .

وافتتح المحافظ ملعب كرة خماسى بتكلفة 500 ألف جنيه ، وأهدى مركز الشباب 25 طقم كورة قدم شاملة التيشرت والشورت والحذاء ، و3 كرة قدم ودعى المحافظ الشباب والفتيتات لممارسة الرياضة مع الحفاظ على التباعد الإجتماعي ، وناشدهم بالمحافظة على الملعب الذى جرى إنشاءه بالجهود الذاتية .

وقال أن المحافظة نفذت 29 ملعب كرة خماسى داخل المدن و التجمعات البدوية|، جرى افتتاح 23 ملعب وباقى 6 سجرى افتتاحهم هذا العام بهدف توصيل الرياضة لكل المواطنين فى عمق الصحراء وتنمية مهارات أهالى المحافظة .

وطالب فودة خلال تفقدة الجدارية وحديقة الطفل العمال بارتداء الكمامات والمحافظة على الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتفقد المحافظ جامعة الملك سلمان فرع رأس سدر وقال أنه جرى الإنتهاء من كل الأعمال الإنشائية ولم يبق سوى أعمال اللاند سكيب ، موضحا أن جامعة الملك سللمان فرع رأس سدر مقامة على مساحة 200 فدان وتضم كليتى الزراعة والعلوم الإدارية.

من جانيه قال على حمادة رئيس مدينة رأس سدر أن أبرز المشروعات التى جرى تفقدها مبنى إدارة وحدة مرور رأس سدر بتكلفة 7 مليون جنيه والمقام على مساحة 8000 متر مربع .

أضاف أنه تم افتتاح حديقة الطفل وجدارية وهى أحدى المشروعات المدرجة فى خطة تجميل المدينة بتكلفة 5 مليون جنيه ، بالإضافة إلى افتتاح ملعب كرة خماسى فى منطقة ابورزق بتكلفة 500 ألف جنيه.

وقال إن طريق جامعة الملك سلمان جرى الانتهاء منه بطول 7 كيلو مترات ، وسيتم افتتاحه غدا، مشيرا إلى أن الطريق يأتى ضمن خطة الطرق بالمدينة والبالغ تكلفتها 17 مليون جنيه.

على جانب آخر قال اللواء مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء وحدة مرور رأس سدر تقم للمواطنين خدمات عدة وتوفر لهم الوقت والجهد فأصبح المواطن يستطيع استخراج الرخصة بالمدينة بدلا من الذهاب الى مدينة ابورديس، موضحا أن حدة المرور تضم اقسام التراخيص، ووحدة عمليات للمدينة والمصيف، الى جانب وحدة طرق على الطرق الخارجية والداخلية.

محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المشروعات الخدمية

محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد وحده المرور براس سدر

محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح حديقه الطفل