اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات خدمية بمدينة رأس سدر بتكلفة 30 مليون جنيه

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:51 م
صور .. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات خدمية بمدينة رأس سدر بتكلفة 30 مليون جنيه محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المشروعات الخدمية
جنوب سيناء - فايزة مرسال - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على منح الجنسية المصرية لمواطن مصرى من أبناء مدينة دهب يدعى "هليل نصر سالم وأسرته "، وقال إن المواطن يعيش بلا هوية هو وكامل أسرته ، منذ أكثر من 25 عاما ، وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن وأسرته استخراج كل الأوراق والشهادات.

وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التى تهتم بأبناء سيناء وتمنحهم حقهم ، حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجى الذى تعيش فيه مصر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قانم بها المحافظ صباح اليوم ، بمدينة رأس سدر يرافقة المهندسة أيناس سمير نائب المحافظ ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، وعلى حمادة رئيس المدينة ، وقام بتفقد وحدة مرور رأس سدر للتأكد من جاهزيتها للتشغيل ، موضحا أنه دعى مدير الإدارة العامة للمرور لأفتتاح الوحدة نهاية الشهر الجاري .

وافتتح المحافظ ملعب كرة خماسى بتكلفة 500 ألف جنيه ، وأهدى مركز الشباب 25 طقم كورة قدم شاملة التيشرت والشورت والحذاء ، و3 كرة قدم ودعى المحافظ الشباب والفتيتات لممارسة الرياضة مع الحفاظ على التباعد الإجتماعي ، وناشدهم بالمحافظة على الملعب الذى جرى إنشاءه بالجهود الذاتية .

وقال أن المحافظة نفذت 29 ملعب كرة خماسى داخل المدن و التجمعات البدوية|، جرى افتتاح 23 ملعب وباقى 6 سجرى افتتاحهم هذا العام بهدف توصيل الرياضة لكل المواطنين فى عمق الصحراء وتنمية مهارات أهالى المحافظة .

وطالب فودة خلال تفقدة الجدارية وحديقة الطفل العمال بارتداء الكمامات والمحافظة على الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتفقد المحافظ جامعة الملك سلمان فرع رأس سدر وقال أنه جرى الإنتهاء من كل الأعمال الإنشائية ولم يبق سوى أعمال اللاند سكيب ، موضحا أن جامعة الملك سللمان فرع رأس سدر مقامة على مساحة 200 فدان وتضم كليتى الزراعة والعلوم الإدارية

من جانيه قال على حمادة رئيس مدينة رأس سدر أن أبرز المشروعات التى جرى تفقدها مبنى إدارة وحدة مرور رأس سدر بتكلفة 7  مليون جنيه والمقام على مساحة 8000 متر مربع  .

أضاف أنه تم افتتاح حديقة الطفل وجدارية وهى أحدى المشروعات المدرجة فى خطة تجميل المدينة بتكلفة 5 مليون جنيه ، بالإضافة إلى افتتاح ملعب كرة خماسى فى منطقة ابورزق بتكلفة 500 ألف جنيه.

وقال إن طريق جامعة الملك سلمان جرى الانتهاء منه بطول 7 كيلو مترات ، وسيتم افتتاحه غدا، مشيرا إلى أن الطريق يأتى ضمن خطة الطرق بالمدينة والبالغ تكلفتها 17 مليون جنيه.

على جانب آخر قال اللواء مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء وحدة مرور رأس سدر تقم للمواطنين خدمات عدة وتوفر لهم الوقت والجهد فأصبح المواطن يستطيع استخراج الرخصة بالمدينة بدلا من الذهاب الى مدينة ابورديس، موضحا أن حدة المرور تضم اقسام التراخيص، ووحدة عمليات للمدينة والمصيف، الى جانب وحدة طرق على الطرق الخارجية والداخلية.

 

IMG-20200603-WA0026

محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المشروعات الخدمية

IMG-20200603-WA0027

محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد وحده المرور براس سدر

 
IMG-20200603-WA0028

محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح حديقه الطفل

IMG-20200603-WA0029

محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المشروعات الخدمية براس سدر

 

 


مدينة راس سدر

مشروعات خدمية وتنموية

افتتاح حديقه الطفل

وحده المرور بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة