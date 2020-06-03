صور.. مبادرة لمحافظ بنى سويف والصيادلة لتوفير الكمامات فى 70 صيدلية بسعر التكلفة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أنه يتم حاليا بذل كافة الجهود الممكنة للعمل على زيادة المعروض من الكمامات الطبية بأسعار مناسبة ومطابقة للمواصفات وتحت الاشراف الصحي من مديرية الصحة ،خاصة مع إلزام الحكومة للمواطنين بارتدائها بالأماكن والمرافق العامة والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات،ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد وتضافر وتكامل كافة الجهود للعبور من الأزمة لبر الأمان،حيث أننا جميعاَ "حكومة ومواطنين ومجتمع مدني " شركاء في توفير الحلول والبدائل في مواجهة كل التحديات

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من نقابة صيادلة بنى سويف،ضم الدكتور وائل النجار نقيب الصيادلة ،والدكتور ياسر شلبي أمين عام النقابة الفرعية، لاطلاق مبادرة لتوفير وبيع الكمامات الطبية بسعر التكلفة في صيدليات المحافظة ،وذلك من خلال تعاون النقابة الفرعية للصيادلة مع بعض المصانع المنتجة للكمامات وتحت الإشراف الفني والصحي بالتعاون مع مديرية الصحة.

حيث أشاد المحافظ بالمبادرة التي تعتبر تجسيدا للتعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني في الدفع بخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مثينا على المشاركة الفاعلة من قبل نقابة الصيادلة ونجاحها في الاتفاق مع شركات القطاع الخاص المنتجة للكمامات بجانب الاشراف الصحي عليها بالتعاون مع الطب الوقائي بمديرية الصحة ، والذي يساهم في زيادة المعروض من الكمامات بأسعار مناسبة للجمهور ، ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطن السويفي ، في ظل قرارات الحكومة بالزامهم بالكمامة ، حفاظا على سلامتهم وصحتهم وللمرور من الأزمة بسلام.

وأشار المحافظ إلى أنه من خلال المبادرة سيتم توفير الكمامات المطابقة للمواصفات بسعر التكلفة في 70 صيدلية لتغطية مراكز ومدن المحافظة ، منوها أن الصيدليات المشاركة في المبادرة موزعة بواقع 21 صيدلية بمركز ومدينة بني سويف،و18 صيدلية بسمسطا، و10 صيدليات بالواسطى،و7 صيدليات بمركز ببا، و5صيدليات بمركز ناصر، و5صيدليات بالفشن ، و4 صيدليات باهناسيا.

كما أبدى المحافظ ترحيبه بكافة الجهود المخلصة والتعاون المفيد لتوفير متطلبات الحماية والوقاية من الفيروس للدفع بجهود المحافظة للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجتهم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم،مشيرا إلى أن الهدف من مثل تلك المبادرات هو ضبط سوق الكمامات التي باتت من السلع الأساسية في الفترة الحالية،ويتم ذلك من خلال التعاون بين الجهات التنفيذية المعنية والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والقطاع الخاص والشباب والمجالس القومية المتخصصة ، لتنفيذ مبادرات وخطوات عملية لزيادة المعروض من هذه السلعة الضرورية،لإحداث التوازن المطلوب بما يحافظ على سعرها مناسبا في متناول جمهور.المواطنين.

ومن جانبه اشار الدكتور وائل النجار نقيب الصيادلة بالمحافظة إلى حرص النقابة على دعم جهود المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لتوفير الكمامات المطابقة للمواصفات بأسعار في متناول المواطن البسيط ، وأن هذه المبادرة التي يشارك فيها حتى الأن 70 صديلية ، وسيزيد العدد في الأيام القادمة ، بجانب جهود النقابة في دعم أعضائها من الصيادلة، خاصة فيما يتعلق بتوفير قروض حسنة للصيدليات التي تضررت من تداعيات جائح كورونا.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه بداية من الأسبوع القادم سيتم تنفيذ حملات توعوية ميدانية تحت رعاية محافظ بني سويف ، والتي جاءت بناء عن اقتراحه لتعظيم دور النقابة في هذا المجال ، وسيشارك فيها طلاب الصيدلة ، وتستهدف القرى والمدن ، وسيتم توفير مواد مطهرة وكمامات وبروشورات توعية بكل مايخص كورونا ، وسيتم توزيعها على الفئات المستهدفة.

وأشار الدكتور ياسر شلبي أمين عام النقابة إلى أن وجود خطة من المحافظة يشرف عليها محافظ بني سويف لضبط سوق الكمامات ، ساهم ذلك في جذب المساهمين والمبادرين للمشاركة في دعم الخطة ، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع جهود دعم الصيادلة الذين يعملون في أقسام مكافحة العدوى والطب الوقائي ، حيث سيتم صرف مبلغ مادي كاعانة للصيدلي في حالة الاصابة بالمرض.



محافظ بني سويف مع وفد نقابة الصيادلة



محافظ بني سويف مع وفد نقابة الصيادلة (2)



الصيداليات المشاركة فى مبادرة محافظ بنى سويف (1)



الصيداليات المشاركة فى مبادرة محافظ بنى سويف (2)



الصيداليات المشاركة فى مبادرة محافظ بنى سويف (3)