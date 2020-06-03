صور.. قصة ميدان شدوان بالغردقة.. يتوسطه سجل بأسماء الشهداء تخليدا لذكراهم

البحر الأحمر عماد عرفة

بوسط مدينة الغردقة، وتحديدا بمنطقة السقالة بالقرب من ميناء الغردقة البحرى، ومسجد الميناء الكبير، يوجد ميدان الميناء الذى يتوسطه تمثال أطلق عليه اسم ميدان شهداء معركة شدوان المجيدة التى دارت بين القوات المسلحة المصرية والجيش الاسرائيلى عام 1970 على جزيرة شدوان القريبة من سواحل الغردقة، والتى سطرت فيها القوات المصرية بمشاركة صيادين الغردقة عملا بطوليا وهزمت الإسرائيليين هزيمة كبيرة .

يعد ميدان الميناء الذى يتوسطه تمثال الشهداء من أشهر ميادين الغردقة لموقعه أولا من مسجد الميناء الكبير أكبر مساجد البحر الأحمر، وكذلك ميناء الغردقة البحري، وأصبح المظهر الحضارى له عقب عملية التطوير خاصة مع وجود الميناء البحرى ومسجد الميناء مظهرا حضاريا رائعة يوصف جمال مدينة الغردقة، ويشاهده الكثير من السياح الزائرين لمسجد الميناء والمراكب .

أحمد الجعفري، أحد أبناء مدينة الغردقة، ومن قاطنى منطقة الصيادين القريبة من ميدان الميناء، يقول أن الميدان بنى فى عهد اللواء سعد ابو ريدة محافظ البحر الاحمر السابق نهاية التسعينات، اى مما يقرب من اكثر من 20 عاما تقريبا، وشهد عدة تطويرات بعد ذلك اخر تطويرات له كانت العام الماضى فى عهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق.

وأضاف الجعفرى لـ"اليوم السابع" أن التمثال الذى يقع فى وسط الميدان سمى ميدان الشهداء لأنه دون على لوحة رخامية كبيرة أسفله أسماء شهداء معركة شدوان المجيدة، وعالية وضع علم مصر ويتم تغير العلم كل فترة وتحديدا خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الموافق 22 يناير من كل عام .

وأوضح الجعفري، أن الميدان شهد عدة تطويرات حيث تغير مكانه قليلا وكذلك المنطقة الخضراء التى تحيط به اصبحت كبيرة، ولكن فكرة التمثال لم تكن مفهومة، مؤكدا أن الفكرة الأكبر والأهم التى نالت اعجاب الجميع عندما تم تنفيذها وهى تسجيل اسماء الشهداء على لوحة رخامية كبيرة بوسط الميدان، وخاصة اهالى الشهداء من الصيادين التى يقع الميدان بالقرب من منطقتهم .

من جانبه قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن ميدان الميناء من الميادين التى يلتقط السياح صور تذكارية لهم بالغردقة فيه، حيث إن مسجد الميناء الواقع أمام الميناء مزارا سياحيا دينيا، كان يصل إليه قبل جائحة كورونا المستجد المئات من السياح يوميا، وكذلك منطقة صناعة السفن والمراكب السياحية ايضا المجاورة له، فيقومون بعد الانتهاء من الزيارة لتلك المناطق بالتقاط صور تذكارية بميدان الميناء وتمثال الشهداء .

يذكر أن معركة شدوان المجيدة التى مر عليها 50 عاماً، والتى حدثت فى 1970، والتى ترجع وقائعها إلى فجر 22 يناير 1970، حيث هجم العدوان الاسرائيلى على جزيرة شدوان التى تبعد عن الغردقة 35 كيلو متر وعن السويس 325 كيلو متر، وكانت تؤمن الجزيرة فى تلك التوقيت سرية من الصاعقة، ورادار بحري، وقامت قوات العدو الإسرائيلى بهجوم ضخم على الجزيرة، شملت قصف جوى وبحرى أستمر لعدة ساعات على الجزيرة وضد بعض موانئ البحر الأحمر التى يحتمل أن تقدم المعونة للقوات المسلحة.



ميدان شدوان بالغردقة (1)



ميدان شدوان بالغردقة (2)



ميدان شدوان بالغردقة (3)



ميدان شدوان بالغردقة (4)



ميدان شدوان بالغردقة (5)