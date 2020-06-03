صور.. ضبط 1500 كمامة بدون بيانات بمحل ترزى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، من ضبط 1500 كمامة بدون بيانات معبأة بطريق عشوائية بمحل ترزى بمدينة كفر الشيخ، وعدد من الأقراص وزجاجات الكحول مجهول المصدر.

جاء ذلك خلال الحملات الرقابية بنطاق المحافظة بعد ورود معلومات عن وجود كيانات ومصانع غير مرخصة تهدد صحة وسلامة لمواطنين، وتمكنت الحملات من ضبط محل ترزى بمدينة كفر الشيخ يقوم بتصنيع الكمامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1500 كمامة بدون بيانات معبأة بطريق عشوائية.

كما تمكنت الحملات من ضبط محل مستلزمات طبية مدينة كفرالشيخ، لحيازته أدوية مخدرة وغير مصرح بتداولها ، وتم ضبط 385 أمبول مخدر عبارة عن 100 قرص دواء غير مصرح بتداولها، و 20 قرص أدوية مخدره، و280 كمامة مجهولة المصدر، و23 زجاجة كحول.

كما تمكنت الحملات من ضبط معمل ألبان بإحدى قرى مركز فوة وتم التحفظ على 57 قرص جبن رومى منتهى الصلاحية ، تحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة المختصة .